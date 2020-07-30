قيادة الدرك_الوطني..

📌وضع مخطط أمني خاص بمناسبة عيد الأضحى وفي ظل جائحة كورونا لتأمين مختلف المناطق والفضاءات وكذا شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص

📌وضع تشكيلات متكونة من وحدات إقليمية ووحدات متخصصة (أمن الطرقات، فصائل الأمن والتدخل، والأسراب الجوية للدرك الوطني) من أجل ضمان مراقبة تامة وفعّالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان

📌 تكييف وتدعيم التشكيلات الثابتة والمتنقلة للدرك الوطني، لضمان المراقبة العامة للإقليم ليلا ونهارا، لاسيما من خلال تكثيف الدوريات المترجلة والمحمولة، مع وضع نقاط مراقبة

📌وضع الرقم الأخضر (10.55) لطلب النجدة والإسعاف أو التدخل عند الضرورة، وكذا موقع «TARIKI» عبر الأنترنيت، ومن خلال صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz »