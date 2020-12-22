وضع رئيس بلدية المرسى كاتبه العام وموظف باملاك الدولة وموظفين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي تحقيق لدى محكمة تنس التابعة لمجلس قضاء الشلف، بإيداع كل من رئيس بلدية المرسى والكاتب العام السابق وموظف بأملاك الدولة ورئيس الحظيرة وموظف بذات البدية تحت نظام الرقابة القضائية، على خلفية متابعتهم بشبهات فساد بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06. هذا ويتابع رئيس بلدية المرسى الحالي في قضية تتعلق بأملاك الدولة تعود تفاصيلها إلى العام الماضي والذي حققت فيها الفرقة الإقليمية للدرك قبل إحالة الملف إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة تنس. ويعد رئيس بلدية المرسى خامس رئيس بلدية يواجه قضايا فساد وموضوع رقابة قضائية بولاية شلف بعد كل من رئيس بلدية الشلف المنتمي للارندي رفقة مير الأبيض مجاجة، بالإضافة إلى رؤساء بلديات سنجاس، بريرة و أولاد بن عبد القادر، فيما تم حبس مير وادي سلي عن الأفلان ووضع نائبين عن ذات البلدية تحت الرقابة القضائية، في عهدة تعج بقضايا فساد التي اصبحت المحاكم بشلف تحصي يوميا عدد منها

محمد بن ترار