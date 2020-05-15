وضع ثلاثة حوامل في سرير واحد غير مقبول

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد، أن وضع ثلاثة نساء حوامل في سرير واحد بمصالح التوليد بالمستشفيات أمر غير مقبول في الجزائر المستقلة , كما يجب أن لا يستمر هذا الوضع لأن الأمر لا يحتاج إلى أموال طائلة.

وجاءت تصريحات وزير الصحة بهذا الواقع المرير خلال توقيع اتفاقية بين وزارته ووزارة العمل من أجل ضمان تكفل عيادات خاصة باستقبال الحوامل في فترة الولادة مع تكفل صناديق الضمان الاجتماعي بالتكاليف للمؤمن لهم اجتماعيا.

عطار ب

