وضع برتوكول صحي وقائي بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوين المهني بداية من الدخول القادم

كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الخميس بالجزائر العاصمة , عن وضع برتوكول صحي وقائي من وباء فيروس كورونا بكافة المؤسسات التربوية والجامعية والتكوين والتعليم المهني , تحسبا للدخول الاجتماعي القادم .

وشدد السيد جراد في كلمة ألقاها في ختام أشغال لقاء الحكومة بالولاة على ضرورة التنظيم الجيد والمحكم للدخول المدرسي والامتحانات الوطنية القادمة مبرزا في هذا السياق انه سيتم وضع برتوكول وقائي صحي بكل مؤسسات التربوية الوطنية والجامعية ومراكز التعليم والتكوين المهنين , حتى يكون هناك اطمئنان لدى التلاميذ واوليائهم ودعا الولاة في نفس الاطار الى ضرورة تعبئة كافة الوسائل المادية والبشرية لانجاح الدخول المدرسي القادم .

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