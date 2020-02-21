وضع الوالي السابق محمد حطاب تحت الرقابة القضائية

أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا نهاية الأسبوع بإيداع والي ولاية سيدي بلعباس الأسبق ووزير الشباب والرياضة في حكومة أحمد أويحيى محمد حطاب تحت نظام الرقابة القضائية مع سحب جوازه العادي والدبلوماسي مع إرغامه على الإمضاء مرة كل شهر في سجل المحكمة العليا للتأكد من عدم مغادرته التراب الوطني.

القضية وحسب بيان المحكمة العليا تشير أن الوالي محمد حطاب ارتكب جنحا خلال إشرافه على تسيير ولاية سيدي بلعباس قبل تحويله إلى ولاية بجاية ، تتعلق بسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح ومنح امتيازات غير مبررة للغير ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية والتبديد العمدي لأملاك الغير في ملفات سبق لمصالح الأمن أن حققت فيها ضمن مشاريع فساد الولاة ، هذا وقد منع الوالي حطاب من مغادرة التراب الوطني واثبات حضوره مرة في الشهر من خلال الإمضاء في سجل النيابة العامة للمحكمة العليا .

محمد بن ترار