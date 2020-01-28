وضع استراتيجية التسويق والترويج للسياحة في الجزائر

بيان صحفي

في إطار تجسيد برنامج التعاون بين وزارة السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي و المنظمة العالمية للسياحة (OMT) و برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “PNUD “، وتكملة لإنجاز مشروع “وضع استراتيجية التسويق و الترويج للوجهة السياحية – الجزائر”، يتواجد بالجزائر خبير دولي في التسويق السياحي والتنمية الاقتصادية، السيد « David Ward-Perkins » ، في مهمة عمل تمتد من تاريخ 27 إلى غاية 31 جانفي 2020، تتمحور في مجملها حول دراسة مكونات و خصوصيات الوجهة السياحية الجزائر، للشروع في إرساء و انجاز استراتيجية التسويق و الترويج الخاصة بقطاع السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي.

في هذا الصدد، تمّت برمجة سلسلة من الاجتماعات والورشات على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي تشارك فيها عدة قطاعات وزارية أخرى ذات صله على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، وزارة النقل و الأشغال العمومية، وزارة الفلاحة والتنمية الفلاحية و غيرها من القطاعات التي لها علاقة بتطوير السياحة في بلادنا باعتبار هذا القطاع قطاعا حيويا أفقيا لا يمكن فصله عن هذه القطاعات، كما سيحضر هذه اللقاءات مجموعة من الفاعلين في مجالات السياحة و الصناعة التقليدية و العمل العائلي من إطارات مركزية و لامركزية بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين والشركاء الاجتماعيين، صحفيين و أساتذة و باحثين وغيرهم من الفاعلين في المجال.

تجدر الإشارة، إلى أنّ الخبير الدولي، السيد « David Ward-Perkins »، قد اشتغل بالجزائر في الفترة ما بين 1971 و 1972، و هو مستشار متخصص في السياحة الاستراتيجية ذو خبرة في العالم الاقتصادي، خاصة مجالي التسويق واستراتيجية العلامة