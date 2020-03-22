دراسة وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية والتدابير المقترحة

ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الأحد 22 مارس 2020، اجتماع مجلس الوزراء.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع الدراسة والمصادقة على عروض تتناول بصفة خاصة وضعية وآفاق السوق البترولية الدولية والتدابير المقترحة لمعالجة تأثيراتها، وخطة العمل لرقمنة الإدارة. كما يستمع مجلس الوزراء إلى عرض وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تقييم التدابير المتخذة للحد من تطور وانتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.

هذه أهم القرارات:

مجلس الوزراء: تأجيل دراسة مشروع قانون المالية التكميلي

مجلس الوزراء: التأجيل سيكون إلى حين دراسة انعكاسات الإجراءات المالية المتخذة على مستوى الحكومة وتطور الوضع العام في العالم

مجلس الوزراء: رئيس الجمهورية يعلن عن تخفيض قيمة فاتورة الاستيراد

مجلس الوزراء: فاتورة الواردات انخفضت من 43 إلى 31 مليار دولار

رئيس الجمهورية يوقف إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية

الرئيس تبون: القرار سيوفر للجزائر حوال 7 مليارات دولار سنويا

الرئيس يؤجل إطلاق المشاريع المسجلة أو تلك قيد التسسجيل ما عدا بنقاط الظل