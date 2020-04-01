وضعية كارثية و السائقون ممتعضون

عبر المواطنين القاطنين بمنطقة الزياينة التابعة لبلدية الرويسات و التي تبعد حوالي 05 كلم عن مقر الولاية ورقلة، عن استيائهم و تذمرهم الشديدين جراء الوضعية المزرية لشبكة الطرقات و الأرصفة التي ينبعث منها الغبار و الأتربة.

و طالب هؤلاء من السلطات المعنية وعلى رأسها مديرية الأشغال العمومية بذات الولاية بالتدخل العاجل والعمل على تعبيد الطرقات و إعادة تهيئة الأرصفة ، و التي باتت في وضع كارثي ومزري جراء اهترائها وكثرة الحفر و المطبات التي تملئ شبكة الطرقات التي أصبحت تشكل خطرا على سلامة السائقين ، و ما زاد من حدة المشكل المطروح ترك عدد من المشاريع معلقة دون العمل على تكملتها.

وفي موضوع متصل فقد اشتكى المواطنين و كذا السائقين بذات الحي في تصريح لهم مع يومية “الوسط”، من معضلة اهتراء شبكة الطرقات والأرصفة خاصة بمحاذاة المؤسسات التربوية ، و هو ما أصبح يشكل خطرا على سلامة المتمدرسين ، حيث تسببت المشكلة القائمة في هلاك عدد منهم دهسا تحت عجلات المركبات ، فضلا عن إصابة آخرين بأمراض الحساسية و العيون نتيجة تطاير الغبار و الأتربة الناتجة عن تضرر الأرصفة ، يأتي هذا في الوقت الذي خصصت فيه الحكومة مبالغ مالية ضخمة لتعبيد الطرقات و إعادة تهيئة الأرصفة ، مما دفع بعدد من السكان إلى طرح عديد التساؤلات عن وجهة تلك الأموال.

و حسب تصريح عدد من السائقين لـ ” الوسط ” فإن المعضلة المطروحة جعلتهم ينفقون أموال طائلة لتصليح مركباتهم نتيجة الأعطاب التي تصيبها في كل مرة بسبب الوضعية المزرية لشبكة الطرقات التي تملئها الحفر ، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تثبيت إشارات في مكان الحفر لتنبيه السائقين تجنبا لوقوع حوادث مرور مميتة.

و عليه طالب السائقين و السكان من السلطات المحلية التدخل لتعبيد الطرقات وفق المقاييس العالمية المعمول بها عالميا للتقليل من إرهاب الطرقات الذي أصبح يلاحق عدد من المواطنين الذين يذهبون ضحية التلاعبات الحاصلة و تبديد المال العمومي ، فضلا عن صرفه في مشاريع غير مهمة.

صالح ،ب