وضعية غامضة ل 1000 طبيب وصيدلي مقيم

يعيش ما يزيد 1000 طبيب مقيم وصيدلي مقيم في حالة معلقة على خلفية توقف العمل بالجامعات الذي حرمهم من الامتحان الاستدراكي فيما يعرف بامتحان نهاية التخصص (DEMS) الذي حرمهم من حق ممارسة المهنة بحكم أن مصالح الجامعة والصحة تعتمد على نتائجه في المصادقة على كافة المسار العلمي رغم عدم أهميته .

هذا وقد ناشدت هذه الفئة التي تعتبر من النخبة التي يحتاج إليها الوطن في ظل الأوضاع الصحية التي تعرفها البلاد كل من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية والسكان بالتدخل لإيجاد حلا لهم خاصة وأن هذا الامتحان لا يؤثر على شفافية التكوين ، ولا يمس بكفاءة الطبيب أو الصيدلي ، حيث انه امتحان شكلي دو رمزية تخلت عليه اغلب الدول ، هذا وقد تبين أن الفئة الأولى التي تجاوزت الامتحان في فترته العادية تم المصادقة على مسارهم في حين بقى 1000 مابين صيدلي وطبيب معلقين خاصة في ظل جائحة الكورونا التي عطلت العملية .

تدخل النائب أحمد صادوق

دعا النائب في المجلس الشعبي الوطني أحمد صادوق، أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد، لإعادة النظر في وضعية أزيد من 1000 طبيب مقيم، وصيدلي مقيم أيضا، معنيين بالامتحان الاستدراكي.

حيث أوضح صادوق في مراسلته، بأن الأطباء والصيادلة المقيمين، أنهوا تكوينهم في مختلف التخصصات، والمعنيون بالانتظار على المصادقة النهائية على تخصصهم والتخرج، خاصة وأن مختلف المؤسسات والمراكز الاستشفائية للوطن، في أمس الحاجة إليهم، للمساهمة والتجنيد، من أجل مكافحة فيروس كوفيد-19 ، ومؤازرة زملائهم وتدعيم الطاقم الطبي.

م.بن ترار-مريم خميسة