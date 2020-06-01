وصول 1389 حراق جزائري إلى أوروبا في 2020

كشف تقرير المفوضية الأوروبية للهجرة غير الشرعية عن لتنامي الارتفاع للمهاجرين غير الشرعيين الجزائريين بأوروبا الغربية وخاصة اسبانيا منذ أوت 2019 ، هذا وأكد التقرير أنه ورغم وباء كوفيد 19 المعروف بالكورونا إلا أن وصول قوارب الموت من الجزائريين لايزال مستمرا.

هذا وأشار التقرير أنه ورغم انخفاض الهجرة غير الشرعية ب50 بالمائة خلال سنة 2020 إلا أن الجزائريين لايزال يتوافدون على سواحل أوروبا بالجهة الجنوبية الغربية حيث بلغ عدد الوافدين إلى أوروبا إلى غاية بداية ماي الماضي 1389 حراق جزائري من بينهم نساء وقصر وحتى معاقين ، حيث ارتفعت نسبة وصول القوارب التي تقيل الحراقة الجزائريين عبر المضيق الغربي للبحر المتوسط إلى 46 بالمائة بعدما لم تكن تتجاوز ال10 بالمائة خلال سنوات 2018و2019 وتنخفض إلى حدود ال05 بالمائة.

هذا وأشار التقرير أن هذا الارتفاع الذي تزامن مع تفشي وباء الكورونا من شأنه أن يؤثر سلبا على حياة الحراقة والمواطنين الأوروبيين على حد سواء بعدما تحول والى مصدر قلق للسلطات بفعل الأوضاع المزرية التي يكابدونها ما يدفعهم إلى الإجرام الأمر الذي يجعل السلطات الأوربية وخاصة الاسبانية والفرنسية تسعى إلى احتوائهم وتوقيفهم لتفادي تورطهم في جرائم خطيرة خاصة وان اغلبهم يكابد البطالة ولايملك سبل العيش.

محمد بن ترار

