وصول سفينة ” الجزائر 2″ محملة ب640 جزائري تم اجلائهم من اسبانيا الى ميناء وهران

وسط طوق امني شديد لمنع نزول اقارب المسافرين الى الميناء

رست صبيحة اليوم الخميس السفينة الجزائرية المسماة “الجزائر 2” بميناء وهران قادمة من السواحل الاسبانية وعلى متنها 640 مسافرو97 مركبة الذي تم ترحيلهم من اسبانيا بعدما ظلوا عالقين لاكثر من 05 اشهر .

هذا وقد عرف ميناء وهران منذ الصباح الباكر تطويقا امنيا لمنع اي اقتراب للمواطنين الذين توافد والى الميناء لرؤية ذويهم ، في حين تم تسجيل وصول السلطات المحلية لوهران وعلى رأسهم والي الولاية مرفقا ما يزيد عن 8سيارات للحماية المدنية واكثر من 20 حافلة لنقل المسافرين الذين تم اجلائهم الى مراكز الحجر الصحي ، هذا وكان من المنتظر وصول 800 مسافرا الا ان القائمة المقدمة احتوت على 640فقط ، حيث اسرت مصادرنا ان بعض المسجلين هم من الحراقة الذين رفضو العودة خوفا من العقاب.

محمد بن ترار