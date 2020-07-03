وصل الى مطار هواري بومدين الجمعة وصول جماجم رفات 24 مقاوما الى أرض الوطن

وصل الى مطار هواري بومدين الجمعة رفات 24 مقاوما جزائر للاستعمار الفرنسي من مختلف مناطق الوطن على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي قادمة من فرنسا

وأشرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع على مراسم إستقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي بحضور إطارات الدولة وقائد الحرس الوطني الفريق الأول علي بن علي وسط استعراضات عسكرية ودوي سفن التابعة للجيش الوطني الشعبي

وستنقل رفات مقاومين إلى قصر الثقافة مفدي زكرياء حيث سيسمح للمواطنين السبت إلقاء النظرة الأخيرة على أرواحهم الطاهرة فيما ستكون مراسم دفن الرفات يوم الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية

باية ع 24 مقاوما جزائر للاستعمار الفرنسي من مختلف مناطق الوطن على متن طائرة تابعة للقوات الجوية للجيش الوطني الشعبي قادمة من فرنسا

وأشرف رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, القائد الاعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع على مراسم إستقبال رفات شهداء المقاومة الشعبية بأرضية مطار هواري بومدين الدولي بحضور إطارات الدولة وقائد الحرس الوطني الفريق الأول علي بن علي وسط استعراضات عسكرية ودوي سفن التابعة للجيش الوطني الشعبي

وستنقل رفات مقاومين إلى قصر الثقافة مفدي زكرياء حيث سيسمح للمواطنين السبت إلقاء النظرة الأخيرة على أرواحهم الطاهرة فيما ستكون مراسم دفن الرفات يوم الأحد 5 جويلية بمربع الشهداء بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية

باية ع