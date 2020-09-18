وصل للهدف رقم 20..بونجاح يتوهج في دوري أبطال آسيا

ج.ن

قاد الدولي الجزائري مهاجم فريقه السد القطري للفوز برباعية نظيفة على حساب نظيره العين الاماراتي في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب جاسم بن حمد لحساب الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2020.

وتمكن بونجاح من تسجيل هدفين في الدقيقتين الـ25 و 69 و كان له دور في الهدف الثاني عبر تمريرة حاسمة لزميله اكرم عفيف الذي اسكن الكرة في شباك العين في الدقيقية الـ55 ليضيف تاباتا الهدف الرابع في الدقيقة 85 .

وبهذين الهدفين يرفع الدولي الجزائري رصيده من الاهداف الى ثلاثة بعد ان كان قد سجل هدفا في المباراة التي جرت بين الفريقين يوم الثلاثاء الماضي في اطار الجولة الثالثة من هذه منافسات التي انتهت بالتعادل 3-3 .

وبفوز اليوم رفع السد رصيده إلى 8 نقاط في الصدارة مؤقتا إلى حين انتهاء مواجهة النصر السعودي مع سبهان الايراني التي ستلعب في وقت لاحق..أما العين فتجمد رصيده عند نقطة واحدة.

أبدى الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، وأفضل لاعب في مباراة العين الإماراتي (4-0)، اليوم الجمعة، بدوري أبطال آسيا، سعادته بالانتصار العريض.

وقال بونجاح، خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: ” نستحق الفوز، خاصةً أن جميع اللاعبين بذلوا قصارى جهدهم، ونجحنا في الضغط على العين”.

وتابع: ” كان بالإمكان إنهاء المباراة من الشوط الأول، لو تمكنا من استغلال الفرص التي أتيحت لنا، لكن نجحنا خلال الشوط الثاني في حسم الأمور”.

وعن وصوله للهدف رقم 20 في دوري الأبطال، قال: ” لا يهمني تسجيل الأهداف، بقدر ما يهمني أن نحقق الفوز، لأن انتصار السد هو الأهم عندي، وهو ما نعمل من أجله جميعا كلاعبين”.

واستطرد: ” لكن صحيح أنا المهاجم الأول في الفريق، ومهمتي التسجيل، لذلك أكون سعيدا عندما أسجل ويفوز الفريق”.

وحول المواجهة المقبلة مع النصر السعودي، أجاب بونجاح: ” بالتأكيد ستكون مباراة صعبة، لكننا سنستعد لها جيدا من أجل مواصلة الانتصارات”.