وصفة لعلاج الاختلالات الناتجة عن كورونا

* الخروج من تبعية المحروقات حتمية قصوى

* شبح الإفلاس يهدد المؤسسات الإقتصادية

حذر خبراء اقتصاديون في تصريح خصوا به جريدة “الوسط” من تداعيات أزمة كورنا على الإقتصاد، أين توقعوا بأن العديد من القطاعات ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالإفلاس، داعين الحكومة إلى ضرورة تبني إجراءات لحماية الاقتصاد من تداعيات تفاقم الكورونا، في حين شددوا بأن الخروج من تبعية المحروقات أصبح حتمية قصوى.

الخروج من تبعية المحروقات

أكد المحلل الاقتصادي أحمد سواهلية بأن وباء كورونا سيؤثر سلبا على الاقتصاد، خاصة بعد قرارات الغلق و توقف جزئي أو كامل لعدة مؤسسات اقتصادية خاصة منها النقل البحري والجوي مما سيؤثر على إيرادات الدولة من الجباية العادية التي بلغت 4100 مليار دج بمعدل الثلثين من الإيرادات العامة ، ضف على ذلك انهيار أسعار النفط بسبب توقف المؤسسات العالمية عن الإنتاج وتوقف مؤسسات النقل البحري والجوي والبري التي تستعمل النفط كثيرا وبلغت أسعار النفط مستويات منخفضة جدا لم يسبق لها مثيل حيث بلغ سعر النفط الجزائري 11 دولار للبرميل وقارب تكلفة إنتاجه أو أقل منها في حين أن الجزائر تعتمد على الإيرادات النفطية بنسبة كبيرة حيث بلغت الجباية البترولية في الإيرادات العامة لموازنة الدولة لعام 2020 الثلث حيث بلغت 2000 مليار دج إضافة إلى إيرادات الدولة من العملة الصعبة على ذلك.

و في سياق متصل، أضاف المتحدث :” هذه الأسباب وأخرى تجعل مخطط عمل حكومة عبد العزيز جراد في مهمة صعبة ولم تعط لها الفرصة لنرى تنوعا اقتصاديا حقيقيا لكن من السابق لأوانه الحكم على انهيار اقتصادي فلازال في الأمر فسحة وسعة خاصة وأن إرادة رئيس الجمهورية قوية كل مرة للخروج من تبعية المحروقات .”

وشدد المتحدث على ضرورة أن تتخذ الحكومة جملة الإجراءات التي لحماية الاقتصاد من تداعيات تفاقم الكورونا، قائلا :” إن الأثر الاقتصادي من جائحة كورونا الذي تشهده الجزائر مست اقتصاد البلاد ككل الذي تم اتخاذ إجراءات مالية وتجارية لإنقاذه مست موازنة الدولة بتقليص النفقات العامة المتعلقة بالاحتياجات والأدوات ولم تمس الأجور والعلاوات وتأجيل مشاريع التجهيز غير المستعجلة، كما مست هاته الإجراءات الميزان التجاري بتقليص فاتورة الاستيراد، كما أن الوباء أثر أيضا على المؤسستين و خلق أزمات مالية حادة لبعض أو أغلب المؤسسات الاقتصادية بسبب توقف بعض النشاطات الاقتصادية خاصة منها التجارية والنقل البحري والجوي مما تطلب تدخل الدولة بشكل مباشر للحد من هذه الآثار وذلك بدعم المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة لإنقاذها من الإفلاس وتحفيزها على إعادة واستئناف النشاط الاقتصادي بعد الوباء وعودة الحياة الاقتصادية إلى أفضل، فكان من الضروري تعويض بعض خسائر المؤسسات المتضررة من الوباء والتي تعطلت عملية انتاجها أو تقديمها للخدمات في ظل التمسك بشرط منحها لعمالها عطلا مدفوعة الأجر ومراقبة الإجراء وجعله شرطا أساسيا للدعم وتقديم هبات أو قروض مالية لتخطي الأزمة والحد من الركود الاقتصادي الذي يعود على الدولة والمؤسسات بالانهيار والإفلاس خاصة فيما تعلق بتوفير السلع والخدمات .”

من جهة أخرى، ثمن المتحدث قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالإسراع في إجراءات مساعدة المؤسسات العمومية والخاصة لتخطي الوضع الصعب الصحي الاقتصادي ، معتبرا بأنه يزرع الأمل والحياة لدى المؤسسات لأجل استئناف وإعادة النشاط الاقتصادي ، الذي أدى توقفه إلى تسريح العمال ومنحهم عطلا مدفوعة الأجر إضافة إلى توقف تقديم الخدمات مما يؤدي إلى توقف الدورة المالية للفوائد والضرائب والرسوم.

ولفت المتحدث بأن:” الإجراءات الضرورية الميدانية التي يجب اتخاذها لمساعدة المؤسسات التي تضررت من الوباء لاسيما المؤسسات الخاصة هي إحصاء المؤسسات التي تضررت فعلا والتي تعتبر فرصة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة مدى وجود مؤسسات حقيقية تنشط وموجودة في الميدان، كما يعتبر إجراء منح عطلا مدفوعة الأجر مهما ويجب مراقبته بهيئات مفتشيات العمل كما أن إجراء الدعم المالي غير المباشر أفضل وأنفع للمؤسسات والدولة وتحقيق لغايتين الأولى دعم المؤسسات ماليا وتخليصها من الديون وثانيا لتحصيل الضرائب والرسوم الحالية أو المتأخرة فتقوم الخزينة العمومية بالتكفل بدعم الضرائب الحالية أو المتأخرة أو الديون المترتبة عن النشاط الاقتصادي وتأسيس الدعم على معايير بحسب نوعية النشاط وعدد العمال ونسبة توقف النشاط ومدى الالتزام بحقوق الدولة وضرورة إسهام الصناديق المتعلقة بالكوارث والتأمين عن البطالة في دعم المؤسسات التي منحت لعمالها عطلا مدفوعة الأجر ، إن تعويض بعض خسائر المؤسسات الاقتصادية النشطة على شكل مساعدات مالية غير مباشرة وقروضا مهم لانعاش النشاط الاقتصادي بإلغاء مصاريف المؤسسات وتسديد بعض نفقاتها لمدة محددة .

شبح الإفلاس يهدد المؤسسات الاقتصادية

توقع الخبير الاقتصادي هارون عمر بأن قطاعات كثيرة ستتضرر بشكل غير مسبوق بل وستكون مهددة بالإفلاس على غرار قطاع السياحة والأسفار، بالإضافة لقطاع الخدمات ، دون إغفال شريحة واسعة من الجزائريين الذين يعتبرون من العمال اليوميين غير المسجلين في أي جهة، لافتا بأن فئة كبيرة قد تصل إلى 10 ملايين نسمة تعمل في السوق الموازية وقد تحتاج لدعم من قبل الدولة في هذه المرحلة الحساسة .

وأضاف المتحدث : ” أغلب الصناديق الخاصة بمثل هذه الحالات ضعيفة الملائمة ولا تستطيع أن تواكب الجائحة، وهو ما يحمل الحكومة الحالية عبئ كبير ، الكثير من التجار البسطاء هم الآخرين معرضين لخسائر كبيرة خاصة أصحاب النشاطات الممنوعة الآن في ظل الحجر الصحي على غرار الأكل السريع المطاعم تجارة الملابس الأحذية وغيرهم، حيث أن أغلبهم يكترون محلاتهم من خواص، وهو ما يعني أنهم لن يستطيعوا استرجاع أموالهم في هذا التوقف المرحلي الذي قد يطول إلى ما بعد منتصف جوان.

وشدد المتحدث على ضرورة تعزيز سيولة لدى المصارف الوطنية ، لافتا بأن تخفيض الاحتياطي الإجباري ب02 بالمائة منذ أيام يجب تدعيمه بآليات لاحتواء السوق غير الرسمية من أجل إدماج ال50 مليار دولار الموجودة في السوق غير الرسمية، مضيفا :” إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب من نصف ضرائبها وتمديد آجال دفع أقساط ديون البنوك ، تحيين نظام الدعم الاجتماعي من خلال إحصاء المحتاجين وتحويل الأموال المخصصة لهذا لتدفع مباشرة لمستحقيها عوض تحويلها للمنتجين والمستوردين ، تقليل الإنفاق العمومي، وتحويل إنشاء المشاريع العمومية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال شراكة بين القطاع العام والخاص المعروف .

وحذر هارون عمر من تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الجزائري، قائلا :” الجزائر ليست استثناءا عن ما يحصل في العالم، والواضح أن الذي يؤثر على الجزائر أكثر من كورونا المستجد covid19 هو انهيار أسعار المحروقات بسبب النقاش ضمن ما يعرف ب ” أوبك + ” ، تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي بدأ يصل إلى مرحلة الكساد سواء في أوروبا أمريكا أو الصين.

إيمان لواس