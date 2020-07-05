وسيط الجمهورية يهنئ الجزائريين بعيد الاستقلال

بعث وسيط الجمهورية كريم يونس بمناسبة عيد الاستقلال و الشباب تهانيه الى الأسرة الثورية من مجاهدين و أرامل الشهداء و أبناء الشهداء و أبناء المجاهدين و من خلالهم إلى كلفة الشعب الجزائري متمنيا ، للجزائريين في كنف الجزائر الجديدة ، مزيد من الأمن و الهناء و الطمأنينة.

كما ثمن وسيط الجمهورية عودة رفات المجاهدين ابان المقاومة الشعبية ، معتبرا أن هذه الخطوة عبارة عن حدث تاريخي و مكسب كبير للدولة الجزائرية، في إطار ملف الذاكرة الوطنية و إعادة كل رفات و جماجم الشهداء المتواجدين في فرنسا.