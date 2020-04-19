وسيط الجمهورية: قرار تمديد الحجر الصحي أملته الضرورة لحماية صحة مواطنينا

الأولىالوطني
عن وافي مهاجري 173

قال وسيط الجمهورية كريم يونس أن قرار الحكومة بتمديد قرار الحجر الصحي لمدة 10 أيام إضافية املته الضرورة الحتمية التي تهدف لحماية صحة المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.
وحسب بيان لوسطي الجمهورية تحوز النهار أونلاني على نسخة منه فقد اكد من خلاله أن الجزائر وبفضل التجند المثالي لكل العمال في السلك الصحي والوعي الكبير لدى المواطنين تعمل على القضاء على هذا الفيروس.

ربما يعجبك هذا أيضا المزيد من مقالات هذا الكاتب

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك