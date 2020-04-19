وسيط الجمهورية: قرار تمديد الحجر الصحي أملته الضرورة لحماية صحة مواطنينا

قال وسيط الجمهورية كريم يونس أن قرار الحكومة بتمديد قرار الحجر الصحي لمدة 10 أيام إضافية املته الضرورة الحتمية التي تهدف لحماية صحة المواطنين في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحسب بيان لوسطي الجمهورية تحوز النهار أونلاني على نسخة منه فقد اكد من خلاله أن الجزائر وبفضل التجند المثالي لكل العمال في السلك الصحي والوعي الكبير لدى المواطنين تعمل على القضاء على هذا الفيروس.