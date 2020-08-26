وسيط الجمهورية عند جمعية امل وعمل

قام صبيحة هذا الاربعاء وسيط الجمهورية كريم يونس حاملا معه باقة ورود الى جمعية امل وعمل لذوي الاشخاص المعاقين بباب الواد اين وجد في استقباله رئيس الجمعية الجمعية حيزية رزيق وعدد من الاعضاء هذه الجمعية التي منخرط فيها حوالي 1000شخص وتقوم بنشطات عبر الوطن من قوافل الخير عبر جنوب الوطن وعابر السبيل تزويج المعاقين هذه الجمعية التي تعتبر نفسها ذوي الارادات القوية وليست الاحتياجات الخاصة اين طالبت باعادة النظر في قانون ذوي الاحتياجات وانشاء وزارة منتدبة لهم حيث يصل عدد هم 4ملاين شخص وعدد كبير منهم ضحايا الحوداث المرور كما تعهد كريم يونس انه سوف يخصص لهم لقاءات والاستماع الى الانشغالاتهم