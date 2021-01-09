وست هام ينايتد الانجليزي يريد ديلور

كشفت تقارير إعلامية انجليزية بأن الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبلي الفرنسي يوجد على قائمة أحد نوادي التي تنشط في الدوري الانجليزي الممتاز، ويتعلق الأمر بنادي واست هام يونايتد الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري الآخر سعيد بن رحمة ، حيث كشف “موقع “هامرز نيوز” المقرب من النادي الانجليزي بأن اهتمام لهامرز بالمهاجم الجزائري المتالق جاء بعد بيعه لمهاجمه الافواري سيبستيان هالر إلى نادي أجاكس الهولندي بقيمة 22 مليون أورو كأكبر صفقة عقدها النادي الهولندي في تاريخه، ويبقي تسريح المهاجم الجزائري مستبعدا في الميركاتو الشتوي الحالي بعد تصريح رئيس نادي مونبلييه بأن لاعب فريقه الدولي الجزائري ليس للبيع، لكن كل شيء وارد إذا كان العرض لا يرفض بالنسبة لهذا الأخير، ويعيش الدولى الجزائري أيام رائعة ربما هي الافضل في كل مشواره الكروي، حيث سجل 8 أهداف و قدم 6 تمريرات حاسمة، كما احتل المركز الثالث في ترتيب أحسن لاعبي منافسة “الليغ1” خلال مرحلة الذهاب.