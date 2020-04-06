وزير: فرنسا ستشهد هذا العام أسوأ تراجع اقتصادي منذ الحرب العالمية

وزير مالية فرنسا برونو لومير خلال مؤتمر صحفي في باريس يوم 25 مارس آذار 2020. صورة حصلت عليها رويترز من ممثل عن وكالات الأنباء.

باريس (رويترز) – قال وزير مالية فرنسا يوم الاثنين إن البلاد ستشهد على الأرجح أسوأ تراجع اقتصادي لها منذ الحرب العالمية الثانية، وبما يفوق بكثير الانكماش بنسبة 2.2 بالمئة الذي شهدته في 2009 بعد الأزمة المالية العالمية.

وقال الوزير برونو لومير لمجلس الشيوخ خلال جلسة عن بعد ”لعلنا تجاوزنا معدل -2.2 بالمئة المسجل في 2009. يوضح ذلك حجم الصدمة الاقتصادية التي نواجهها.“

أشارت تقديرات الحكومة الشهر الماضي في تحديث طارئ للموازنة إلى أن الاقتصاد سينكمش واحدا بالمئة هذا العام، لكنها تشير منذ ذلك الحين إلى أنه سيكون عليها مراجعة ذلك الرقم.