وزير النقل يدعو إلى التحضير لفترة ما بعد الحجر الصحي

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، فاروق شيعلي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة التحضير لفترة مابعد الحجر الصحي وفق مخططات عملية مدروسة وعقلانية، مع واجب مراعاة المحافظة على الموارد المالية.

وشدد شيعلي في اجتماع عمل مع مديريات الأشغال العمومية والنقل ببعض ولايات الوطن، بتقنية الاتصال عن بعد، على تسديد المخلفات المالية للمؤسسات دون تأخير خاصة تلك التي أنجزت الأشغال المطلوبة منها.

كما قدم وزير النقل جملة من التوجيهات والتعليمات التي تخص الاهتمام بمناطق الظل والنائية تجسيدا لتعهدات السيد رئيس الجمهوريةوالقضاء على النقاط السوداء