وزير النقل مطالب بتنحية الرئيس المدير العام لسوقرال

“محطة ورقلة الرابعة وطنيا على الورق وواقعيا من مناطق الظل “

تعالت الأصوات المطالبة بضرورة التدخل العاجل لوزير النقل والأشغال العمومية، من أجل تنحية الرئيس المدير العام لشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية “سوقرال” بوشهيدة عز الدين بعدما تجاوزته الأحداث .

طالبت شكاوى وعرائض احتجاجية من أبرزها من جمعية مشايخ المجتمع المدني لولاية ورقلة ، في مراسلة موجهة لوزير النقل و الأشغال العمومية ، كانت قد تسلمت يومية “الوسط”نسخة منها ، أنه بناء على الاجتماع مع الرئيس المدير العام في الجزائر العاصمة ، وذلك بالنظر لما ألت له محطة النقل البري لولاية ورقلة حيث بدل أن تكون مرآة للولاية تعكس الوجه الحضري والجمالي والخدمة العمومية الحسنة للولاية أصبحت وللأسف من بين أبرز النقاط السوداء فيها من حيث التسيير ، ناهيك عن استيلاء الغرباء على المحلات التجارية في مدخل المحطة وتغيير الطابع العمراني والجمالي في هذه المنشأة دون مبالاة لا المؤسسة المسيرة ولا المشرفة عليها ، رغم أن المنشأة تصنف الرابعة وطنيا من حيث الطابع الهندسي ، اضافة لمطالبة أصحاب المحلات بتسوية وضعيتهم دون الاستجابة من طرف المؤسسة المسيرة للمحطة ، وكذا انعدام كل أنواع النظافة و الأمن داخل المحطة .

ومما زاد الطين بلة ظاهرة التسول داخل المحطة و انتشار رهيب للآفات الاجتماعية على غرار امتهان الأطفال القصر لظاهرة التسول ، ناهيك عن تفشي التجارة غير الشرعية أمام مدخل المحطة كأكشاك بيع الشاي و التمر والقائمة طويلة ، ومما يطرح أكثر من علامة استفهام نصب خيم للمبيت أمام المحطة ، و عدم وجود مراقبة دورية للحافلات مما أدى الى وجود عشرات حوادث المرور وهذا حسب ما صرحت به مصالح الأمن العمومي .

من جهة ثانية قال المنسق الجهوي لفعاليات المجتمع المدني بالجنوب الشرقي ، أن قطاع النقل بالولاية ورقلة المعروفة بالعاصمة المركزية للجنوب الشرقي لا يزال بعيد عن تطلعات الساكنة بسبب تفاوت الأدوات الرقابية وغياب إرادة حقيقية من السلطات الوصية لاحتواء جملة التجاوزات التي تجاوزها الزمن.

صالح ،ب