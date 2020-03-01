وزير الموارد المائية يطمئن: “احتياطي الماء يلبّي كل طلبات المستهلك والفلاح”

قلل وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأحد، من مخاوف نقص التزود بالماء جراء شح تساقط الأمطار هذا العام، مؤكدا أن احتياطي المياه الذي تتوفر عليه الجزائر، يكفي لتلبية طلبات المستهلك سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو لسقي المساحات الفلاحية.

وأوضح الوزير خلال تصريحات لوسائل الاعلام على هامش زيارته لولاية تيارت، أن مخزون السدود سيلبي 33 بالمائة من الاحتياجات، فيما يساهم منسوب المياه الجوفية بـ 60 بالمائة، إلى جانب تحلية مياه البحر عبر 13 محطة.

ووعد الوزير بتوفير الماء في كل البلديات عبر الوطن .