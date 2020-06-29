وزير المجاهدين: “تكريس تاريخ 8 ماي يوما وطنيا يهدف إلى صون وحماية ذاكرة الأمة

أكد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أن تكريس تاريخ 8 ماي من كل سنة، يوما وطنيا، يهدف إلى صون وحماية ذاكرة الأمة في هذه المرحلة التاريخية الهامة.

وذكّر زيتوني، خلال عرضه مقترح مشروع المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا بمجلس الأمة، اليوم الاثنين، بتصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الذاكرة الوطنية تعد من أهم انشغالات الجزائر الجديدة لن نفرط فيه في سياستنا الخارجية، وعلى هذا الأساس تم 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة، تكريما لشهداء هذه المجازر، تنظم نشاطات وطنية ومحلية ولدى الجالية بالمهجر، تهدف إلى تمتين صلة الأمة بتاريخها الوطني.

وأفاد زيتوني، أن هذا اليوم سيخلد من خلال الاحتفاليات التي ستقام كل سنة، على غرار باقي الأعياد الوطنية.