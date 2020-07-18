وزير المالية يدعو الى انشاء مؤسسات مالية خاصة

كشف وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان أن بنكان عموميان منتجات مالية اسلامية في غضون الشهر المقبل بهدف استقطاب السيولة المالية المتداولة في السوق الموازية مؤكدا ان الدولة لن تنفرد بأي قرار دون مشاورات مع شركائها الاجتماعين والاقتصاديين

واوضح الوزير في تصريحات صحفية على هامش اجتماع وزير الأول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, أن المالية الاسلامية اصبحت حقيقة منذ صدور نظام بنك الجزائر المحدد للعمليات المتعلقة بها ولقواعد ممارستها مضيفا أن بنكين عموميين سيقومان من هنا وإلى غاية الشهر المقبل بتوفير منتجات مالية إسلامية موافقة للشروط المنصوص عليها ويعول على المالية الاسلامية لاستقطاب السيولة المالية المكتنزة او تلك المتداولة في السوق الموازية فضلا عن المساهمة في تخفيف الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا في الجزائر من خلال تقديم قروض بدون فوائد لصالح المتعاملين, وفي نفس السياق دعا وزير المالية الى ضرورة انشاء بنوك خاصة برأسمال جزائري من أجل المساهمة في استقطاب أموال الاقتصاد الموازي واستعادة الثقة بين المواطنين ومحيطهم الاداري والمالي, مستغربا من عدم انشاء مؤسسات مالية خاصة منذ أكثر من 15 سنة كما وعد بتقديم تسهيلات من طرف الحكومة لتنفيذ هذا المسعى .

وعن إنشاء لجنة الحماية المكلفة بتقييم تداعيات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني, أشار الوزير أنها ستعمل على ضبط احتياجات المتعاملين الاقتصاديين المتضررين من الوباء قبل تخصيص الموارد المالية التي ستوجه لتنفيذ الاقتراحات التي ستعتمد من جميع الأطراف وفي هذا الاطار, أكد بأن التوجه الجديد يقضي بعدم انفراد الدولة بالقرار حيث لن يعتمد أي تدبير بدون اشراك الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين

ب.ع