وزير المالية يبرز جهود الجزائر للتخفيف من أثار وباء كورونا

شارك وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, أمس عن طريق تقنية التحاضر عن بعد, في أشغال المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية, حيث اكد بالمناسبة أن الجزائر تبذل جهودا معتبرة لايجاد حلول ناجعة للتخفيف من أثار ازمة وباء كورونا

ونظم هذا الاجتماع حسب بيان للوزارة صندوق النقد العربي بالمشاركة مع صندوق النقد الدولي تحت عنوان “تعزيز الحماية الاجتماعية للدول العربية في المرحلة الراهنة و مرحلة ما بعد أزمة فيروس كورونا و أوضح المصدر أنه في إطار هذا المنتدى, عكف وزراء المالية العرب على تطورات و آفاق الاقتصاد الكلي في ظل كوفيد-19 وكذا مسألة الحماية الاجتماعية لاسيما الفئات الهشة من السكان وفي تدخله, أكد بن عبد الرحمان أنه مع تزايد حالات الإصابة بهذا الوباء, يتعين على الدول مضاعفة دورهم الاقتصادي و الاجتماعي قصد تعبئة الوسائل الكفيلة لإقفال السنة المالية الحالية, إضافة إلى تحضير شروط الانتعاش الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط للخروج من الأزمة وفي هذا الصدد, أبرز وزير المالية أن الحكومة الجزائرية تسعى إلى إيجاد حلول ناجعة لتخفيف آثار هذه الأزمة قصد التوجه إلى مسار التنمية الاقتصادية المستدامة

وفي تدخله حول مسألة ضمان الدعم الحيوي اليوم وإبقاء الحماية الاجتماعية مستقبلا قصد تقاسم التجربة الجزائرية في هذا المجال, أوضح الوزير أن بلدنا منذ استقلاله, استثمر كثيرا في هذا الشأن وذكر بن عبد الرحمان بأن الأسس القانونية لنظام الحماية الاجتماعية تستمد من الدستور الذي يكرس مجانية التعليم وطابعه الإجباري وكذا حق كل المواطنين في الحماية على صحتهم وأبنائهم. و على صعيد آخر, قدم وزير المالية تدابير الرد التي وضعتها الجزائر لمكافحة جائحة كوفيد-19 والتصدي لآثارها الاجتماعية والاقتصادية

وأكد أن السلطات العمومية تعمل على وضع إجراءات لضمان الديمومة المالية لنظام الحماية الاجتماعية وجعله أكثر عدلا وشمولا

وبخصوص المالية العمومية, أشار الوزير بن عبد الرحمان أن الحكومة الجزائرية تولي أهمية خاصة للإصلاح الجبائي حيث يبقى الهدف الرئيسي هو توسيع الوعاء الجبائي من خلال تعزيز الثقة بين دافعي الضرائب و الإدارة وكذا تبسيط الاجراءات الادارية لتبسيط أداء الواجب الجبائي من طرف الخاضعين للضرائب وأكد الوزير أن الجزائر التزمت بوضع إطار ميزانياتي ملزم يرمي إلى وضع نموذج جديد مهيكل بأهداف السياسات العامة ويكون محل تقييم متواصل للنتائج المتحصل عليها.

جدير بالذكر أنه فضلا عن الآفاق الاقتصادية للمنطقة على ضوء سياق يطبعه كوفيد-19, تمحور النقاش حول مضمون الخبرات التي تم التطرق اليها خلال اللقاء لدعم وتقديم الى الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع وتخفيف أثر الأزمة الصحية. كما تم التطرق إلى ضرورة دعم أنظمة الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط والبعيد