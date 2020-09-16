وزير المالية: وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة الآفات المالية

أكد وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الأربعاء، أنه سيتم وضع كل الإمكانيات تحت تصرف الهيئة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما عن طريق خلية معالجة المعلومات المالية.

وقال الوزير أن “الجزائر ستواصل تقدمها في مجال تعزيز جهازها القانوني والتنظيمي ووضع الإمكانيات المناسبة تحت تصرف خلية معالجة المعلومات المالية”.

وخلال إشرافه على مراسم تنصيب أعضاء الخلية الجدد، أوضح أن مصالحه تعمل من أجل الاستجابة للمعايير الدولية التي تسمح للجزائر بالحفاظ على مكانتها في أولى المراتب في مجال مكافحة مختلف الآفات المالية.

وحسب الوزير فإن الخلية تسعى لإعداد تقييمات وتقارير بصفة دورية حول مستوى تنفيذ الإصلاحات الأساسية في مجال التصدي لكل مخالفة للتشريع المالي في إطار تحسين أداء الحوكمة”.

ويتمحور دور الخلية حسب ما صرح به الوزير حول المعلومة المالية بخصوص تبييض الأموال وتمويل الإرهاب “بعدما أصبحتا جريمتين معقدتين نظرا للتقدم التكنولوجي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والعولمة التي ساهمت في تطوير جماعات إجرامية عابرة للحدود”.

كما ذكر أن “الجزائر هي من البلدان القليلة جدا التي تجند كل أجهزتها”، مشيرا إلى أن “النظام البنكي والمالي الوطني مكيف تماما لمكافحة كل أشكال تبيض الأموال”.