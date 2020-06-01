وزير المالية: “من أهداف قانون المالية التكميلي هو حماية القدرة الشرائية للمواطن”

أكد وزير المالية، عبد الرحمان راوية، أن الهدف الرئيسي للحكومة من خلال احكام قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو “الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن والتنمية الاقتصادية”.

وأضاف راوية وفي كلمة القاها بعد التصويت على نص القانون بالمحلس الشعبي الوطني، مساء أمس، “رغم الظروف المالية التي تمر بها البلاد في الايام الحالية نتيجة وباء كورونا و ما ترتب عنها على الصعيد الاقتصادي، تسعى الحكومة الى الحفاظ على كرامة المواطن وحماية الشرائح الهشة للمجتمع وذلك بتسخير كل الامكانيات المالية المتاحة”.

بدوره، ثمن رئيس لجنة المالية و الميزانية بالمجلس، طارق تريدي، في تدخله تدابير نص القانون مشيرا الى ان المصادقة عليه” ستسمح للحكومة بتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية و تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتغطية نفقات الدولة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.