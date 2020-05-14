وزير المالية :”جهاز معلوماتي لتدقيق الضرائب و تحسين التحصيل “

كشف وزير المالية عبد الرحمان راوية أن الوزارة وبالتنسيق مع إتصالات الجزائر في صدد إنجاز جهاز معلوماتي لتدقيق الضرائب يجمع القطاعات الحكومية .

وأكد وزير المالية اليوم في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذا الجهاز سيسمح بالتدقيق في التحصيل الضريبي يضاف إلى النظام المعلوماتي المتوفر حاليا والذي يبقى مقتصرا على قطاع المالية فقط ,يجمع كبريات المؤسسات للتصريح الإلكتروني بالضرائب ودفعها عن بعد.

في حين أوضح راوية أن عصرنة إمكانيات المكلفين بدفع الضريبة أمر لابد منه حيث بإمكانهم الحصول على الرقم الخاص بهم إلكترونيا.