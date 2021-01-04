وزير المالية :انخفاض فاتورة الاستيراد خلال 2020 بـ 8 ملايير دولار

أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عند نزوله ضيفا على فوروم الاذاعة هذا الاثنين التحكم في فاتورة الاستراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020 .

واوضح الوزير بإن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتيرالتي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمئة من قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.

وأضاف وزير المالية أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الانتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية .

المصدر :الاذاعة الوطنية