وزير المالية: ” إعادة جدولة مديونية أصحاب “أونساج” ومسح غرامات التأخير في الدفع قريبا”

كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، عن جملة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة تفعيل جهاز “أونساج” ومعالجة مشاكل المؤسسات الصغيرة، حيث ستفعل خلال الأيام المقبلة.

ولتجسيد هذه الإجراءات تعمل الجهة الوصية على تقسيم المؤسسات التي تعرف مشاكل من حيث الديون البنكية إلى أقسام، منها المشاكل الضريبية، والمشاكل البنكية ودفع الأقساط، حيث من المنتظر أن يتم إعادة جدولة المديونية ومسح غرامات التأخير في الدفع مع التسريع في وتيرة معالجة المنازعات، بالإضافة إلى سحب الشكاوى الجزائية.

كما دعا الوزير أصحاب المؤسسات الصغيرة التي فشلت في مشاريعها للتقرب إلى مصالحه حيث سيتم دعمها من قبل إدارة الضرائب في حل مشاكلها.

الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة: “لا متابعات قضائية ضد المستفيدين من مشاريع “أونساج”

وفي السياق ذاته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، نسيم ضيافات، أنه لا متابعات قضائية ضد المستفيدين من مشاريع “أونساج” .

كما كشف عن جملة من الإجراءات ستخصص لهذه الفئة تتمثل في منح قروض، توفير أسواق ومشاريع، وذلك عبر مختلف الوزارات كالسكن، البريد، سونلغاز وغيرها.

وأشار الوزير المنتدب إلى أن هناك مؤسسات قامت ببيع عتادها سيتم حل مشاكلها وتقديم يد العون لها كما سيتم تسوية وضعيتها .