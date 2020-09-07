وزير المالية :”أزمة السيولة ستنتهي في شهر أكتوبر كأقصى تقدير “

أكد وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمان، اليوم أن الأمور بالنسبة لأزمة نقص السيولة “ ستعود إلى نصابها مع شهر اكتوبر كأقصى تقدير “.

و قال الوزير أن “نقص السيولة راجع الى نقص الحركة الإقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا” داعيا المواطنين إلى تبني التعاملات الإلكترونية.

من جهة أخرى أعلن وزير المالية عن القيام بإصلاحات عميقة في المنظومة الجبائية، وذلك خلال الورشات المتعلقة بالإصلاح الضريبي.

واكد وزير المالية ان “المنظومة الجبائية الحالية تشكل عائقاً لعملية التحصيل”.

كما أشار وزير المالية ايضا أن قانون المالية لسنة 2021 تضمن اصلاحات جبائية أهمها توسيع الوعاء الضريبي ليشمل فئات تم تجاهلهم سابقا.

وكذا تخفيف الأعباء الجبائية نتائج الإصلاحات يمكن أن تكون ملموسة مع نهاية السداسي الأول من 2021.