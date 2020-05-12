وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة يقدم توضيحات بخصوص طائرات الطاكسي

قال وزير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة، ياسين جريدان، إن مشروع الطاكسي الجوي موجه لفائدة ساكنة الهضاب العليا والجنوب، بتكاليف أقل بكثير من الطائرة العادية، معلنا أن الطيارين الذين سيتم توظفيهم هم متقاعدو الجيش والشباب خريجو المدارس الوطنية للطيران.

وأوضح الوزير جريدان، في تصريحات على التلفزيون العمومي، أن المشروع قيد الدراسة وقد تم تقديمه في مجلس الحكومة، والذي لقي تعليقات كثيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، هو عبارة عن طائرات صغيرة تنقل المواطنين من المناطق المعزولة في الهضاب العليا والجنوب بتكلفة أقل بـ 60 بالمائة من تذكرة الطائرة العادية. موضحا أن التكاليف أقل لأنها لا تدمج الخدمات التي يتم توفيرها في المطارات في سعر التذكرة وكذا الأمتعة، بالإضافة إلى إمكانية الحجز المسبق. فضلا عن سعر البنزين والديازال الذي تشتغل به هذه الطائرات المنخفض التكلفة وكذا تكلفة الصيانة المنخفضة، كما أنها طائرات لا تحتاج سوى لطيار مساعده.

وأبرز ياسين جريدان، أن بعض المناطق في ولايات الجنوب والهضاب معزولة، ولا يجد ساكنتها سوى الحافلات كوسيلة للتنقل، وهي متعبة خاصة للمرضى وكبار السن، لذلك مقترح مشروع الطائرات الصغيرة سيوفر عليهم هذا العناء بتكاليف أقل من الطائرة العادية.

ولفت وزير المؤسسات الصغيرة والناشئة، أن بعض المطارات في الولايات لا تستعمل سوى كمهبط للطائرات يتوجب استغلالها، كما أفاد أن الطيارين الذين سيتم تشغيلهم هم شباب خريجو المدارس الوطنية للطيران، كما سيتم توظيف متقاعدي الجيش الأكفاء وإطلاق مؤسسات صغيرة لنقل المسافرين نحو المدن عبر طائرات الطاكسي.