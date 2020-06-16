وزير الفلاحة يكشف عن الإجراءات المتخذة لتسهيل عملية بيع المواشي في ظل الظروف الراهنة

ن أسواق المواشي مستمرة و مرفوقة بمراقبة ميدانية .

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى أنه ستكون هناك مراقبة بيطرية ومراقبة الحفظ والسلامة في أسواق الماشية.

وقال إن الدولة ستتخذ إجراءات تنظيمية وأمنية لمرافقة لضمان عمليات نقل المواشي عبر مختلف ولايات الوطن، كما أنه تم اتخاذ إجراءات على المستوى المحلي وبالتنسيق مع الولاة والسلطات الأمنية لتسخير فضاءات تجارية لبيع المواشي.

وفي السياق ذاته أشار إلى أن مصالح البيطرة التابعة لقطاعه ستصدر شهادات طبية خاصة بكل أضحية بولاية المنشأ، وإلى غاية نقلها عبر ربوع الوطن لبيعها”.

وفي هذا السياق وجه الوزير نداءه للموالين “للتحلي بروح المسؤولية والتقيد بالنصائح الطبية من اجل تأمين وسلامة هذه الفضاءات