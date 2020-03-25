وزير الفلاحة يطمئن: المنتوجات متوفرة والمخزون يكفي لأقصى مدة

طمأن وزير الفلاحة، شريف عماري، الجزائريين بتوفر جميع المواد الأساسية ووجود مخزون استراتيجي يتم اخراجه لتوزيعه على بعض النقاط لتوفيره للمستهلكين مباشرة.

وقال الوزير خلال مداخلة له في برنامج مانشيت بقناة الشروق إن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات صارمة لأجل توفير جميع المؤسسات الأساسية والحكومة اتخذت إجراءات لتجسيد ذلك في الميدان خصوصا من خلال دواوين وزارة الفلاحة.

وشدد عماري بأن المخزون يلبي الطلبات لأقصى مدة، وكشف أنه كان سيوجه للتصدير قبل الأزمة ثم تم اتخاذ قرار بتوجيهه للمستهلك الجزائري والتعامل مع الوضعية الطارئة التي نعيشها.

وبخصوص ارتفاع أسعار البطاطا بفعل المضاربة قبل أيام، ذكر وزير الفلاحة أن هناك مخزونا هائلا من بطاطا وهناك إنتاج وفير في الموسم المنتهي والموسم الجاري انطلق وشعبة البطاطا قامت بكسر المضاربة من خلال ضخ كميات كبيرة في عدة نقاط وبيعها للمستهلك بطريقة مباشرة.

وبالنسبة لمواد السميد الذي يعرف ندرة قال عماري سنستغل جميع النقاط الخاضعة لوزارة الفلاحة من أجل توزيع المخزون من أجل ضبط السوق.

وذكر وزير الفلاحة أن هناك إجراءات اسباقية قبل ترسيم الحظر الصحي خصوصا في ولاية البليدة التي تم تموينها بالمنتوجات الرئيسية وهناك تنسيق مع الوالي ومصالح التجارة من أجل سهول إدخل المنتوجات وأيضا توزيعها