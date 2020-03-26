وزير الفلاحة: “المخزون الوطني من الحبوب كافٍ ولسنا في حاجة للاستيراد”

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، شريف عوماري، أن المخزون الوطني من الحبوب كافي لتغطية احتياجات السوق الوطنية ولا نحتاج للاستيراد كما أن الدولة عمدت إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي للبلاد من هذه المادة.

وبالنسبة لمادة السميد التي كانت محل مضاربة خلال الأيام الماضية أوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على القناة الأولى ان حجم استهلاك البلاد من مادة السميد تناهز 450 الف قنطار أسبوعيا بينما تضخ وزارة الفلاحة حاليا 600 الف قنطار أسبوعيا لسد العجز وقطع الطريق على المضاربين الذين يحاولون خلق نوع من الندرة لرفع الاسعار مستغلين تهافت المواطنين.

وحي الوزير بالمناسبة مختلف مصالح الأمن واجهزة المراقبة وقمع الغش التابعة لمصالح وزارة التجارة على المجهودات المبذولة لمواجهة المضاربين للمواد واسعة الاستهلاك مستغلين الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبالنسبة لولاية البليدة أشار وزير الفلاحة ان مصالحه اتخذت إجراءات استباقية قبل اعلان الحجر لضمان تزويد المدينة بكل الاحتياجات المعيشية من حبوب ومواد غذائية.

و في السياق طمان الوزير المواطنين بوفرة كل المواد الاستهلاكية من سميد الفرينة ومواد غذائية الخضر وفواكه داعيا إياهم إلى الهدوء وعدم الهلع.