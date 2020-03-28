وزير العمل يستقبل سفيرة تركيا بالجزائر

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الدكتور شوقي عاشق-يوسف أمسية يوم الخميس ، بمقر الوزارة، سفيرة جمهورية تركيا بالجزائر، ماهينور أزدمير غوكتاش (Mahinur Özdemir Göktas).

وشكل اللقاء حسب ما أفاد به بيان الوزارة على موقعها الرسمي، مناسبة لاستعراض العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وفرصة لتبادل وجهات النظر حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، لاسيما بحث سبل وآفاق تعزيز التعاون بين الجزائر وتركيا.

وناقش الطرفان، أثناء هذا اللقاء برامج التعاون القائمة بين البلدين، وعلى وجه الخصوص مشروع الاتفاقيتين في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، والتي تهدف أساسا إلى تبادل الخبرات والتجارب لاسيما في مجال علاقات العمل، أنظمة الضمان الاجتماعي وإعادة التأهيل المهني للأشخاص في حالة إعاقة.