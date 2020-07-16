وزير العدل يرفع إجراءات منع زيارة السجناء ب19 ولاية مرفوع عنها الحجر

وجه وزير العدل حافظ الاختام السيد بلقاسم زغماتي تعليمات الى النواب العامين في المجالس القضائية التي تقع في نطاق الولايات التي رفع الحجر عنها نهائيا برفع قرار منع الزيارات العائلية على المحبوسين ومباشرتها بداية من يوم الاربعاء 15 جويلية الحالي بعدما سبق وان تم تعليقها منذ17 مارس الماضي .

هذا وحملت التعليمة جملة من الشروط في مقدمتها السماح بالزيارة لشخص واحد مع ضرورة استعمال الكمامة وتوفير ظرف الوقاية الصحية ، مع منع دخول قاعة الانتظار ، ومنع دخول الاطفال دون ال16 من العمر ، كما وفرت ادارة السجون حواجز زجاجية عازلة لاجراء الزيارات العائلية المقربة،أو زيارة المحامين لموكليهم بالسجون واحترام التباعد بمتر واحد على الاقل واستعمال الكمامات ، من جهة اخرى يمنع ادخال القفف في حين يتم استلام المبالغ المالية على شكل حوالات موجهة للسجين لشراء مستلزماته من المحل المخصص لتزويد السجناء ، من جانب اخر شددت وزارة العدل على احترام شروط الحماية من كوفيد 19 وابلاغ عائلات المحبوسين بهذه الإجراءات لتفادي انتشار وباء الكرونا داخل السجون ، هذا وقد شهدت المؤسسات العقابية تدافع للعائلات بغية زيارة دويها الذين لم يتم زيارتهم لاكثر من 04 اشهر .

محمد بن ترار