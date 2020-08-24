وزير الطاقة يدشن مركز تحويل الكهرباء بالحميز

قام وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الإثنين، بتدشين مركز تحويل الكهرباء “220/60Kv” بالمقاطعة الإدرية لدار البيضاء الحميز.

وزير الطاقة الذي يجري صبيحة اليوم زيارة عمل وتفقد للجزائر العاصمة رفقة ممثلي السلطات المحلية والأمنية على رأسها والي ولاية الجزائر ، يوسف شرفة ورئيس المجلس الشعبي الولائي، بالنور عبد الكريم والسادة مدراء القطاع.

سيقف الوزير في برنامجه التفقدي على عرض برنامج تطوير قطاع الطاقة بولاية الجزائر منها برنامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء لسنة 2020.

وبرنامج ربط 10080 سكن بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء من خلال 128 مشروع سيتم تجسيدها على مستوى إقليم ولاية الجزائر، منها 71 مشروع خاص بالربط بشبكة الكهرباء و57 مشروع خاص بالربط بشبكة الغاز الطبيعي.

كما سيتم الوقوف ايضا على برنامج الربط بشبكة الغاز الطبيعي والكهرباء بمناطق الظل لولاية الجزائر منها ربط7273 سكن بالغاز الطبيعي والكهرباء من خلال 111 مشروع منها 25 مشروع ربط بشبكة الكهرباء و86 مشروع ربط بالغاز الطبيعي.

كما سيستمع الوزير الى عرض برنامج تطوير مجمع سونلغاز.