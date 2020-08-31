وزير الطاقة: ‘الكهرباء والغاز يباعان بثمن بخس.. لذلك سيتم مراجعة تسعيراتها”

الأولىالوطني
عن إلياس بن عبيد 1

🔴وزير الطاقة: #الكهرباء_والغاز يباعان بثمن #بخس.. لذلك سيتم مراجعة #تسعيراتها
🔴وزير الطاقة: تزويد المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي
🔴ينبغي أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن بخس، أي بمعدل سعر بيع يقدر بـ 4,02 دج للكيلواط, و 0,32 دج للثيرميت، وهو لا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى”.
🔴 يضيف الوزير، فإنه فسيتم مراجعة هذه الأسعار حتى تكون “عقلانية” إلا أنها لن تعني البيوت أو المنازل”.

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