🔴وزير الطاقة: #الكهرباء_والغاز يباعان بثمن #بخس.. لذلك سيتم مراجعة #تسعيراتها

🔴وزير الطاقة: تزويد المداشر بغاز البروبان وغاز البوتان عوض الاستمرار في توصيل الأماكن النائية تماما بالغاز الطبيعي

🔴ينبغي أن ندرك بأن الكهرباء والغاز يباعان في الجزائر بثمن بخس، أي بمعدل سعر بيع يقدر بـ 4,02 دج للكيلواط, و 0,32 دج للثيرميت، وهو لا يتعدى 20 بالمائة من الأسعار المطبقة في المناطق الأخرى”.

🔴 يضيف الوزير، فإنه فسيتم مراجعة هذه الأسعار حتى تكون “عقلانية” إلا أنها لن تعني البيوت أو المنازل”.