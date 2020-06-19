وزير الطاقة التونسي يستقبل سفير الجزائر

إستقبل وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقوي التونسي، منجي مرزوق، سفير الجزائر بتونس، عزوز بعلال.

اللقاء جاء على إثر إعلان إمضاء ملحق عقد لشراء وبيع الغاز الجزائري إلى تونس، والذي يقضي بتمديد العقد إلى غاية 2027 وزيادة في حجم التعاقد بـ 20 بالمائة.

حيث عبر الطرفان خلال اللقاء عن سعادة البليدن بهذا الإتفاق الذي مكن من تحيين الفرضيات التي قام عليها العقد الأصلي عام 1997.

من جهته شدد سفير الجزائر على أهمية تطوير التعاون بين البلدين ورغبة الجزائر في توسيعه إلى مجال البحوث وتبادل الخبرات، خصوصا في الطاقات المتجددة والطموح إلى التصنيع وتعزيز التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة وكلا من سونالغاز وسوناطراك.