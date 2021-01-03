وزير الصناعة يلتقي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين

بيان

أجرى وزير الصناعة، السيد فرحات آيت علي براهم ، اليوم الأحد بمقر الوزارة لقاء تشاوريا مع رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل – المواطنين (CAPC) ، السيد سامي عقلي.

وتطرق الجانبان خلال اللقاء إلى خطة الإنعاش الاقتصادي وبحثا سبل تجسيدها وانجاحها.

وفي هذا السياق، استمع السيد الوزير الى انشغالات وتطلعات رئيس الكنفدرالية لاسيما ما تعلق منها بالعراقيل التي تواجه المؤسسات وضرورة دراسة إمكانيات تحسين وتبسيط الإجراءات الإدارية إضافة إلى إجراءات الحصول على العقار الصناعي.

وأكد وزير الصناعة، في هذا الخصوص، على أهمية وجود مؤسسات قوية لضمان إنعاش دائم للاقتصاد الوطني بالإضافة إلى إصلاحات هيكلية واستراتيجية على المديين المتوسط والبعيد.

من جانبه، أبدى السيد عقلي استعداد الكنفدرالية لمرافقة وزارة الصناعة بغية إنجاح هذا المخطط بكل الوسائل المتاحة لاسيما أمام تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بجائجة كوفيد 19، معربا عن ارتياحه لنوعية التبادل مع السيد الوزير في مختلف المواضيع المطروحة وكذا تفاؤله بمواصلة الحوار بين الطرفين.