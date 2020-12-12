وزير الصناعة مطالب بالتدخل العاجل من اجل انقاذ الغرفة الصناعة التقليدية والحرف بتلمسان

ناشد العديد من الحرفيين المدعمين ببعض عمال الغرفة الصناعة التقليدية والحرف بتلمسان وزيرالصناعة بالتدخل العاجل للتحقيق في تسيير غرفة الصناعة التقليدية والحرف بولاية تلمسان التي اصبحت اليوم على حافة الإفلاس بفعل سوء التسيير طيلة الخمس سنوات الماضية من قبل مسؤولين همهم الوحيد العيش تحت غطاء الغرفة من خلال الاستفادة من السكن والوظيفي والسيارة والمزايا المتعلقة بالمسؤولية في الوقت الذي لايزال عمال الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية بدون اجور لمدة 04 اشهر والعمال حقوقهم مهضومة ولم يتلقو منحة المردودية منذ 2015 والاثر الرجعي للاقتضاء منذ 29شهرا في الوقت الذي كان المدير يبدد الاموال في مهمات الى الخارج لتاطير معارض صرفت عليها مبالغ باهضة دون تحقيق اية نتيجة كما توظيف العديدج من الاطارات ضمن مجال “CTA” رغم سوء الوضعية المالية للغرفة ما جعل اعضاء المكتب يسحبون الثقة منه نظرا لعدم اشراكهم في القرارات المتعلقة بالصالح العام للغرفة الامر الذي عجل بنزول لجنة التفتيش. “IGF” .

هذا واشارت رسالة الحرفين ان الغرفة في وضعية مزرية من جراء كوفيد 19 من جهة وسوء التسيير من جهة ، حيث ان مركز دمغ الزرابي مغلق منذ 05 سنوات الا انه لايزال يتلقى الاموال على اساس انه مفتوح ، ناهيك عن تدهور حالة الغرفة جراء سوء التسيير على غرار اروقة العرض ،دار الصناعة التقليدية ، مركز المهارات بسبدو ، مركز الدمغ …، هذدا وصبحت اليوم الغرفة مهددة بالافلاس رغم ان تلمسان مشهورة بالعديد من الصناعات التقليدية التي تنافس اكبر المنتجات العالمية على غرار الشدة والمنسوج والحايك والبلغة والسروج والحصير والزربية ناهيك عن الصناعات النحاسية والفضية والجلدية والتي اصبحت مهددة بالزوال بفعل افلاس الغرفة وعدم الاهتمام بالحرفين الذين سئموا الوضعية وطالبوا بتدخل وزير الصناعة للوقوف على حقيقة الاوضاع .

محمد بن ترار