وزير الصناعة في دورية نحو الغرب للتحقيق في استثمارات وهمية على انقاض مؤسسات عمومية

كشفت مصادر مقربة من محيط ولاية تلمسان ان وزير الصناعة سيحل خلال الساعات القليلة المقبلة بالولاية من أجل الوقوف على بعض الاستثمارات في المجال الصناعي لرجال أعمال مقربين من العصابة استفادو من قروض مالية من البنوك وكذا خوصصة مؤسسات عمومية وشرائها بالدينار الرمزي، وإقامة مؤسسات جديدة على انقاض المؤسسات القديمة بالاضافة الى مؤسسات تقوم بتصدير منتجاتها الى الخارج،هذا وكشف ذات المصادر أن وزير الصناعة سيحل بتلمسان للفصل في بعض المؤسسات وفي مقدمتها مؤسسة سيتال التي كانت مرتبطة بمؤسسة رونو،والتي أصبحت مهددة بالعقل ناهيك عن مؤسسات تم خوصصتها نلعب المال فقط،وفي مقدمتها مصنعي الزنك والدرى بمغنية ومصنع الاجر بسيدي الحسيني ومؤسسات أخرى تم لعبها وتسيريح عمالها لتتحول إلى محاشر للسيارات وذلك اثر مخالفة أصحابها الدفاتر الشروط،ومن المنتظر أن يفصل وزير التجارة في خوصصة العديد من المؤسسات الكبرى التي كانت تشغل المئات من العمال،كما سيقف على العديد من الاستثمارات الناجحة ودعمها.

محمد بن ترار