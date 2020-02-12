وزير الصناعة دفتر شروط التركيب قريبا.. وكل من لا يحترم دفتر الشروط سنغلق مصنعه

أفاد وزير الصناعة، فرحات آيت علي أن دائرته الوزارية ستفرج في المستقبل القريب.

عن دفتر الشروط الخاص بمصانع تركيب السيارات الذي يتوجب على ملاّك المصانع احترامه أو غلق المصنع نهائيا.

وجاء هذا التصريح من طرف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، أمس، على هامش أشغال الجلسة العلنية المخصصة.

لعرض مخطط عمل الحكومة من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

أين أكد الوزير أن مصالحه ستفرج عن دفتر الشروط الجديد لمصانع التركيب في الجزائر.

وقال: «كل من يتجاوز بنود دفتر الشروط الجديد سنقوم بغلق مصنعه نهائيا».

رافضا الخوض في المزيد من التفاصيل عن المشروع.

ويتواجد العديد من أصحاب مصانع السيارات رهن الحبس، بعد تورطهم في قضايا فساد واستفادتهم من امتيازات بغير وجه حق.