وزير الصناعة الصيدلانية: هدف الحكومة هو إعادة بعث مجمع صيدال والصناعة المحلية للدواء

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن الحكومة تهدف إلى إعادة بعث مجمع صيدال العمومي لصناعة الأدوية.

وقال الوزير، في تصريح للصحفيين، على هامش زيارة قادته إلى مقر شركة “صيدال” اليوم الثلاثاء، إن الرهان كبير على هذه الشركة العمومية لصناعة الأدوية، وستعمل الحكومة على الدفع بالإنتاج الوطني للدواء من خلال الاعتماد عليها. مصرحا أنه: “هدف الحكومة هو إعادة بعث مجمع صيدال والصناعة المحلية”.

وأكد لطفي بن باحمد، أن مجمع “صيدال” يمتلك كل الإمكانيات اللازمة لتحقيق ذلك، مذكّرا أن الدولة رافقت كل المنتجين المحليين رغم جائحة كورونا، وسعت وبكل الطرق لتوفير المواد الأولية واستيرادها.