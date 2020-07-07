بعد تطرق جريدة الوسط لقضيته على لسان نائب المجلس الولائي

وزير الصحة يزور ولاية الاغواط ويفتح المستشفى الجامعي للاغواط للتصدي لكورنا

نجحت جريدة الوسط في المساهمة في ايصال انشغالات منتخبو المجلس الولائي لولاية الاغواط حول المستشفى الجامعي للأغواط الذي ظلت ابوابه أبوابه للعام الرابع على التوالي عوض فتحه للتكفل بضحايا كوفيد 19 .

حيث ومباشرة بعد نقل رسالة المنتخبين نزل وزير الصحة واصلاح المستشفيات ضيفا على ولاية الاغواط واشرف على فتح المؤسسة الاستشفائية للمدينة من اجل التكفل بسكان الولاية ومرضى الكرونا الذين يتزايد عددهم يوما بعد يوم بمعدل 30 حالة يوميا ناهيك عن الوفيات اليومية بفعل نقص المرافق الصحية وتحول الولاية الى بؤرة للوباء .

هذا وكان نائب رئيس المجلس الولائي لولاية الاغواط المنتخب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيد طاهر قيساري قد اتصل بجريدة الوسط لنقل انشغال سكان الاغواط حول استمرار غلق هذا المرفق الصحي الذي تم اتمامه وتجهيزه منذ 04 سنوات بعد 05 سنوات من الاشغال كلفت الدولة ما يزيد عن 1500 مليار لتوفير 240 سرير والذي بقي معرضا للتلف منذ 2017 بتجهيزات كلفت ميزانية الدولة الملايير ، واكد أن وزارة الصحة هي التي رفضت فتح المستشفى الجامعي الا بحضور الوزير الذي لبى نداء سكان الاغواط وفتح المستشفى وزار العديد من المؤسسات الاستشفائية بعاصمة الولاية وافلو ووعد بدعم الولاية بجهاز للكشف لتفادي عن فيروس كرونا لتفاذي التأخير في الكشف عن الاصابات ، حيث تحول التحاليل الى غاية مستشفى باستور بالعاصمة وتتأخر لعشرة ايام كاملة احيانا في ظهور.

محمد بن ترار