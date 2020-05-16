وزير الصحة يدعو إلى منع زيارة المرضى أيام العيد

* تأجيل عمليات الختان الجماعية



دعا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد مدراء المستشفيات إلى تأجيل كافة إجراءات الختان الجماعي التي كانت تنظم خلال ليلة القدر بأغلب مستشفيات الوطن تحت إشراف جراحين مختصين إلى وقت لاحق تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا ، كما أشار الوزير إن التقارير الصادرة عن مختلف المصالح في الولايات التي تحولت إلى بؤر انتشار الوباء راجعة إلى اجتماع الناس في الأعراس والولائم والأسواق ، وهو الأمر الذي يجب محاربته حفاظا على الصحة العمومية.

هذا وأشار بن بوزيد زيارة المرضى بالمستشفيات ممنوعة على الأفراد أو الجمعيات ، وحتى يوم العيد تمنع إدارة المستشفى دخول المواطنين لزيارة المرضى ، وهذا ليس حرمانا وإنما حفاظا على صحتهم وصحة المريض ،لان انتقال الفيروس يكلف الدولة والمجتمع خسائر كبيرة للدولة والمجتمع ، وعلى الجميع التجنيد من أجل محاصرة الوباء من خلال منع التجمعات التي تعد السبب الرئيسي في انتشار الوباء الذي لا يمكن القضاء عليه إلا بالحجر والعزل الصحي والتكفل بالمرضى وحماية الأصحاء.

محمد بن ترار