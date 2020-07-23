وزير الصحة ووزيرة التضامن يشرفان على إطلاق تطبيق خاص بالمرافقة النفسية للأطباء في مواجهة “كورونا”

#وزيرة_التضامن_وقضايا_الأسرة كوثر كريكو 🔴🔴#مباشر#كورونا: إطلاق تطبيق إلكتروني "#الجيش_الأبيض_يستشير" لخدمة الطواقم الطبية Publiée par ‎جريدة الوسط journal el wassat‎ sur Jeudi 23 juillet 2020

قال وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات عبد الرحمان بن بوزيد أن شيم التضامن و التكافل المعروف بها الشعب الجزائري مطلوبة للتغلب على وباء كورونا .

واوضح الوزير في تصريح له غداة إطلاق خدمة إلكترونية لتقديم الدعم المعوي للجيش الأبيض أن الجميع يكافح في هذه الظروف العصيبة لمحاربة تفشي فيروس كورونا، و سننتصر عليها بإذن الله

و قال الوزير أن ” التطبيق الذي أطلقته وزارة التضامن الوطني للاستشارة النفسية للأطباء و العاملين في السلك الطبي من شأنه أن يساعدهم على تخطي الضغوط النفسية