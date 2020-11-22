وزير الصحة: نحن نعيش موجة ثانية مقلقة.. ومستشفيات العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا

كشف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر تشهد موجة ثانية من وباء كورونا وهذه الوضعية مقلقة نوعا ما.

وأضاف الوزير على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن الإجراءات الإحترازية الحالية كافية، واستبعد تشديدها أكثر حاليا.

وأكد الوزير، أن عدد الأسرة في المستشفيات المستقبلة لمرضى كوفيد -19 كافية، والأمر لا يستدعي فتح مستشفيات ميدانية.

وأضاف أنه، تم توفير أكثر من 18 ألف سرير و1500 سرير إنعاش لإستقبال مرضى الكوفيد.

وأوضح بن بوزيد، أن المستشفيات تسجل حاليا استشفاء 7800 مريض ما يعادل 42 بالمائة من قدرة الاستيعاب الكلية.

كما أن هناك 61 بالمائة من أسرة الإنعاش جاهزة لاستقبال المرضى الجدد

وعن امتلاء المستشفيات بالمرضى، قال الوزير أن مستشفيات العاصمة وتيزي وزو وسطيف تشهد ضغطا كبيرا.

وأشار إلى أن ولايات أخرى تم تسجيل 5 أو 6 مرضى يخضعون للعلاج ذات طاقة استيعابية تتراوح بين 200 و250 سريرا

وقال الوزير، أن مستشفى بئر طرارية بالعاصمة الذي بلغ طاقته الاستيعابية كاملة في وقت مستشفى القطار الذي لا يبعد عنه سوى 3 كلم يتوفر على 100 سرير جاهزة لاستقبال المرضى،

وكشف المسؤول الأول عن القطاع، أن هذا الضغط وحالة التشبع التي وصلت إليها بعض المستشفيات إلى غياب التنسيق.