وزير الصحة “نتائج التحقيق في وفاة الطبيبة بوديسة ستترتب عنها قرارات هامة”

توجه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم السبت، رفقة وزير التضامن، إلى ولاية سطيف لتقديم التعازي لعائلة الطبيبة وفاء بوديسة.

ووجهة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد لدى تواجده ببلدية عين الكبيرة بولاية سطيف تعازيه لشهيدة الواجب المهني وفاء بوديسة.

كما كشف بن بوزيد عن ايفاد المفتش العام بالوزارة إلى رأس الواد بولاية البرج لبحث اسباب الوفاة، كما أشار إلى أن المفتش العام سيلتقي عائلة الطبيبة لاحقا للاستماع إلى شهادته، حيث أكد الوزير حسب ما أوردته إذاعة سطيف أن نتائج التحقيق ستترتب عنها قرارات هامة.

وللاشارة فقد توفيت الطبيبة وفاء بوديسة وهي حامل في شهرها السابع جراء اصابتها بفيروس كورونا بعد مزوالتها لعملها .